Риске: моя цель — выступить лучше, чем в прошлом сезоне

Американка Элисон Риске, переигравшая в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне польку Агнешку Радваньскую со счётом 6:2, 3:6, 6:0, рассказала об эмоциях от победы.
«Я была сосредоточена на каждом отдельно взятом розыгрыше, потому что знала, что Ага никогда не теряет концентрацию. Так что я должна была соответствовать ей в этом аспекте. Думаю, я провела хороший матч и действовала с высокой энергией.
Моя цель — выступить лучше, чем в прошлом году. Я должна для этого идти от игры к игре, а там посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Риске официальный сайт WТА.