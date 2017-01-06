Маррей вышел в финал турнира в Дохе и сыграет с Джоковичем

Первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей вышел в финал турнира в Дохе , где встретится со вторым номером рейтинга АТР сербом Новаком Джоковичем .
В полуфинале Маррей в двух сетах обыграл третьего сеяного, чеха Томаша Бердыха, со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 41 минуту. Маррей сделал 10 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 5. Бердых дважды подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал один брейк.
«Чемпионат» вел текстовую трансляцию этой встречи https://www.championat.com/tennis/_atp/5602/match/341500.html#text-all