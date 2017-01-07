Медведев вышел в финал турнира в Ченнае, отыграв матчбол

РоссиянинДаниил Медведев в полуфинале турнира в Ченнае одержал волевую победу над израильтянином Дуди Селой со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. 20-летний уроженец Москвы, занимающий 99-е место в рейтинге АТР, отыграл 1 матчбол, сделал 4 эйса, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 7 и проиграл 3 гейма на своей подаче.
За первый титул в карьере Даниил поспорит либо с французом Бенуа Пэром (5), либо с испанцем Роберто Баутистой-Агутом (2).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Села в Ченнае.