Маррей: такой матч, как с Джоковичем, — отличный способ начать год

Первая ракетка мира британский теннисистпрокомментировал поражение от сербав финальном матче на турнире в Дохе.«Проигрывать всегда непросто, но это отличный способ начать год, так как, думаю, мы показали теннис очень высокого уровня. В некоторые моменты было физически тяжело, но начать год таким матчем – это просто здорово. Я с нетерпением жду продолжения уже в ближайшие недели. Эта неделя в Дохе была для меня фантастической, я наслаждался игрой», — приводит слова Маррея ESPN.