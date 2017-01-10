Павлюченкова обыграла Кузнецову и вышла в четвертьфинал в Сиднее

выиграла российское дерби у(5) во втором круге турнира в Сиднее. Поединок закончился со счётом 7:5, 6:3 в пользу Павлюченковой.Матч продолжался 1 час 38 минут. На счету Павлюченковой 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9. Кузнецова подала навылет 1 раз, допустила 3 двойные ошибки и использовала 3 брейковых шанса из 7.За место в полуфинале Павлюченкова сразится с победительницей пары Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — Эжени Бушар (Канада, WC).