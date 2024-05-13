Видео: поступок Александра Зверева на турнире в Риме растрогал его фанатку до слёз

Трогательный момент произошёл после матча олимпийского чемпиона 2020 года, пятой ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, Зверев (3) вышел в 1/8 финала соревнований, со счётом 7:6 (7:3), 6:2 обыграв 54-ю ракетку мира из Италии Лучано Дардери.

После победы Зверев по традиции пошёл поблагодарить болельщиков на трибунах. Там его ждала женщина с плакатом в его честь. Александр подарил свою повязку на голову. Фанатка не сдержала эмоций и начала плакать от радости.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Следующим соперником Зверева в Риме станет 53-й номер рейтинга ATP португалец Нуну Боржеш.