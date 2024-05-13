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Хуберт Хуркач — Томас Мартин Этчеверри, результат матча 13 мая 2024, счёт 2:0, 3-й круг «Мастерс» в Риме

Хуркач в двух сетах обыграл Этчеверри и вышел в 1/8 финала турнира в Риме
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Завершился матч третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) между девятой ракеткой мира польским теннисистом Хубертом Хуркачем и 28-м номером мирового рейтинга ATP Томасом Мартином Этчеверри из Аргентины. В двух сетах победу одержал представитель Польши — 7:6 (9:7), 6:2.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 19:35 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		2
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Встреча продолжалась 2 часа и 2 минуты. На счету Хуркача 11 эйсов, ни одной двойной ошибки и 100-процентная реализация брейк-пойнтов (два из двух). Аргентинский теннисист два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Cоперником Хуркача в 1/8 финала турнира в Риме станет победитель матча между 12-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне и аргентинцем Себастьяном Баэсом (19-й в рейтинге ATP).

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