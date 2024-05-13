Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Агасси трогательно поздравил Штеффи Граф с Днём матери, показав архивные фото с детьми

Восьмикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Андре Агасси в своих социальных сетях поздравил супругу – 22-кратную победительницу мэйджоров легендарную немку Штеффи Граф – с Днём матери. Напомним, в мире этот праздник отмечают 12 мая.

Агасси опубликовал трогательные фото Граф с их детьми – сыном Джеденом и дочкой Джаз.

«С днём матери, мама! Люблю тебя», — подписал фото Агасси, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Андре Агасси

Фото: из личного архива Андре Агасси

Отметим, что к поздравлениям подключилась и Джаз, написав: «С днём матери мою супергероиню».

Агасси и Граф сыграли свадьбу 22 октября 2001 года. Через пять дней после этого, 27 октября, у пары родился сын Джеден Джил, а 3 октября 2003 года — дочь Джаз Эли. Сейчас семейство Агасси/Граф проживает в Лас-Вегасе, занимается бизнесом, благотворительностью и периодически участвует в ветеранских турнирах.