Роддик включил Медведева и Рублёва в число претендентов на титул чемпиона «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик считает, что в этом году на титул чемпиона «Ролан Гаррос» будет претендовать целый ряд игроков.

«У каждого из первой четвёрки мирового рейтинга есть какие-то проблемы. Я не знаю, много ли у нас было турниров «Большого шлема» за последние 25 лет, особенно в мужском одиночном разряде, о которых мы могли бы сказать: «Круг претендентов на титул открыт». Мы так давно не говорили о подобном.

Наш фаворит – парень, который сейчас борется с травмой предплечья [Алькарас] и не играл на двух из трёх турниров серии «Мастерс» (имеются в виду Монте-Карло и Рим. – Прим. «Чемпионата»).

Кстати, каковы бы ни были прогнозы, Медведев, Рублёв и Рууд также хотели бы вступить в спор за титул. Тейлор Фритц… Ты тоже должен быть вовлечён в этот разговор.

Возможность [проявить себя] открывается для многих имён, которые, возможно, не входят в список избранных», — приводит слова Роддика Tennis 365 со ссылкой на эфир Tennis Channel.