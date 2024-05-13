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Новак Джокович в этом году ещё ни разу не играл в финале турнира ATP

Новак Джокович в этом году ещё ни разу не играл в финале турнира ATP
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович в 2024 году ни разу не вышел в финал турнира ATP. Лучшим результатом первой ракетки мира в этом сезоне являются полуфиналы на Australian Open и грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Выступления Джоковича на турнирах ATP в 2024 году:

турнир «Большого шлема» Australian Open (хард). Полуфинал. Джокович — Синнер — 1:6, 2:6, 7:6 (8:6), 3:6;

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе (хард). 1/16 финала. Джокович — Нарди — 4:6, 6:3, 3:6;

«Мастерс» в Монте-Карло (грунт). Полуфинал. Джокович — Рууд — 4:6, 6:1, 4:6;

«Мастерс» в Риме (грунт). 1/16 финала. Джокович — Табило — 2:6, 3:6.

Всего в этом году 36-летний сербский теннисист провёл 14 матчей на индивидуальных турнирах ATP, в которых одержал 10 побед и потерпел четыре поражения.

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