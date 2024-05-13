Новак Джокович низко оценил свою готовность к «Ролан Гаррос» и Олимпиаде-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович критично и коротко высказался о своей текущей форме и готовности к будущим крупным турнирам.

Джоковичу после поражения в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) от 32-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило со счётом 2:6, 3:6 задали следующие вопросы.

Журналист: какой настрой у вас сейчас на «Ролан Гаррос»?

Джокович: как всегда (улыбается).

Журналист: на что, по вашему мнению, вам нужно особенно обратить внимание при подготовке к «Ролан Гаррос» и в преддверии Олимпийских игр?

Джокович: ну, на всё. Нужно улучшать всё, чтобы у меня был хотя бы шанс на победу.

«Ролан Гаррос» — 2024 стартует 26 мая. Джокович является его действующим чемпионом. Ранее о своей неготовности к грунтовому мэйджору высказывался испанец Рафаэль Надаль.