Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев — Хамад Меджедович: 20-летний серб сравнял счёт матча в Риме

Даниил Медведев — Хамад Меджедович: 20-летний серб сравнял счёт матча в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился второй сет матча, в котором чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (2) сражается со 121-й ракеткой мира 20-летним представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (Q) за выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Вторую партию со счётом 6:2 выиграл Меджедович, тем самым он сравнял счёт встречи.

Второй сет матча продлился 50 минут. В его рамках сербу удалось реализовать два брейк-пойнта из девяти заработанных. Медведев же не заработал ни одного.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хамад Меджедович в третьем круге «Мастерса» в Риме.

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 20:10 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 1
7 7 		2 2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Отметим, что победитель данного поединка за выход в четвертьфинал Рима сразится с 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом (14).

Материалы по теме
Медведев потерял сет в битве за 4-й круг Рима. Даня, надо собраться! LIVE!
Live
Медведев потерял сет в битве за 4-й круг Рима. Даня, надо собраться! LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android