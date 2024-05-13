Даниил Медведев — Хамад Меджедович: 20-летний серб сравнял счёт матча в Риме

Завершился второй сет матча, в котором чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (2) сражается со 121-й ракеткой мира 20-летним представителем Сербии Хамадом Меджедовичем (Q) за выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия). Вторую партию со счётом 6:2 выиграл Меджедович, тем самым он сравнял счёт встречи.
Второй сет матча продлился 50 минут. В его рамках сербу удалось реализовать два брейк-пойнта из девяти заработанных. Медведев же не заработал ни одного.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Хамад Меджедович в третьем круге «Мастерса» в Риме.
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Отметим, что победитель данного поединка за выход в четвертьфинал Рима сразится с 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом (14).
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