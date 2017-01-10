Мюллер добыл волевую победу над Долгополовым, М. Зверев выбил Альмагро в Сиднее

Теннисист из Люксембурга(6) пробился во второй круг турнира в Сиднее. На старте соревнований он обыграл украинца— 3:6, 6:3, 7:5.Матч продолжался 2 часа 7 минут, на счету Мюллера 14 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Долгополов подал навылет 8 раз, допустил 6 двойных ошибок и использовал 1 брейковый шанс из 3. За выход в четвертьфинал Мюллер сыграет с австралийцем Мэттью Бартоном (Q).Также во второй круг турнира вышел немец. В первом раунде он обыграл испанца— 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут, за которые Зверев подал 12 эйсов и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. За место в 1/4 финала Зверев сразится с ещё одним испанцем — Пабло Карреньо-Бустой (4).