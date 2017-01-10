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Мюллер добыл волевую победу над Долгополовым, М. Зверев выбил Альмагро в Сиднее

10 января 2017, вторник. 08:24. Теннис
Теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер (6) пробился во второй круг турнира в Сиднее. На старте соревнований он обыграл украинца Александра Долгополова — 3:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 7 минут, на счету Мюллера 14 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. Долгополов подал навылет 8 раз, допустил 6 двойных ошибок и использовал 1 брейковый шанс из 3. За выход в четвертьфинал Мюллер сыграет с австралийцем Мэттью Бартоном (Q).

Также во второй круг турнира вышел немец Миша Зверев. В первом раунде он обыграл испанца Николаса Альмагро — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 10 минут, за которые Зверев подал 12 эйсов и реализовал 3 брейк-пойнта из 7. За место в 1/4 финала Зверев сразится с ещё одним испанцем — Пабло Карреньо-Бустой (4).
Сидней 2017 . 1-й круг
10 января 2017 года, вторник. 06:10 МСК
Жиль
Мюллер
Александр
Долгополов
3:6 6:3 7:5

Сидней 2017 . 1-й круг
10 января 2017 года, вторник. 05:10 МСК
Миша
Зверев
Николас
Альмагро
6:4 6:2
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Долгополов Жиль Мюллер Николас Альмагро
Новости. Теннис
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