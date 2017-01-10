М. Зверев: мне помогает то, что я путешествую вместе с братом и тренируюсь с ним

Немец, старший брат, выигравший 21 из 27 последних матчей, прокомментировал свою победу над испанцем(6:4, 6:4) в первом круге Сиднея и рассказал о подготовке в межсезонье.«Моя игра всегда зависела от подачи. Если я подаю хорошо, то могу оказывать сопротивление лучшим игрокам мира, цепляться в матчах с ними. С Альмагро, думаю, я подавал достаточно хорошо и не давал ему особо много шансов сделать брейк.Сейчас я получаю удовольствие от путешествий, от выступлений на крупных турнирах. Мне помогает и то, что я путешествую вместе с семьёй, с братом, что мы с ним тренируемся вместе. Думаю, мы оба помогаем друг другу играть лучше.В это межсезонье я фактически не отдыхал. Я провёл свой последний матч в Париже во вторник, а уже через четыре дня тренировался. При этом бить по мячу я начал только на второй неделе декабря — до того проходил физическую подготовку. Несмотря на это, сейчас я свеж и бодр», — цитирует Зверева официальный сайт турнира в Сиднее.