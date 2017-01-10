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М. Зверев: мне помогает то, что я путешествую вместе с братом и тренируюсь с ним

10 января 2017, вторник. 18:28. Теннис
Немец Миша Зверев, старший брат Александра Зверева, выигравший 21 из 27 последних матчей, прокомментировал свою победу над испанцем Николасом Альмагро (6:4, 6:4) в первом круге Сиднея и рассказал о подготовке в межсезонье.

«Моя игра всегда зависела от подачи. Если я подаю хорошо, то могу оказывать сопротивление лучшим игрокам мира, цепляться в матчах с ними. С Альмагро, думаю, я подавал достаточно хорошо и не давал ему особо много шансов сделать брейк.

Сейчас я получаю удовольствие от путешествий, от выступлений на крупных турнирах. Мне помогает и то, что я путешествую вместе с семьёй, с братом, что мы с ним тренируемся вместе. Думаю, мы оба помогаем друг другу играть лучше.

В это межсезонье я фактически не отдыхал. Я провёл свой последний матч в Париже во вторник, а уже через четыре дня тренировался. При этом бить по мячу я начал только на второй неделе декабря — до того проходил физическую подготовку. Несмотря на это, сейчас я свеж и бодр», — цитирует Зверева официальный сайт турнира в Сиднее.
Источник: Medibank International Sydney Сообщить об ошибке
Теги
Александр Зверев Николас Альмагро
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