Первак сыграет с Фёгель, Вихлянцева — с Гантуховой в квалификации AO

Стала известна сетка квалификации Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Первой соперницей россиянки Анны Калинской будет швейцарка Стефани Фёгель (1).
Ксения Первак сыграет с немкой Татьяной Марией (2), Анастасия Комардина — со швейцаркой Хиль Белен Тайхман, Анна Блинкова — с Сесил Каратанчевой из Болгарии, Вероника Кудерметова — с Сабиной Шариповой из Узбекистана, Наталья Вихлянцева (13) — со словачкой Даниэлой Гантуховой, Виктория Каменская — с американкой Дженнифер Брэйди (4), Анастасия Пивоварова — с представительницей Бельгии Мариной Заневской (8), Ксения Лыкина — с австралийкой Нейктой Бэйнс, Елизавета Куличкова (24) — с Надией Подороской из Аргентины.
Матчи основной сетки Australian Open стартуют 16 января. Игры квалификации у женщин начнутся 12 января.