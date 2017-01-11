Возняцки: в матче со Стрыцовой я сожгла много калорий, могу есть всё, что захочу

Датчанка Каролина Возняцки, проигравшая в четвертьфинале турнира в Сиднее чешке Барборе Стрыцовой со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 4:6, рассказала, что играть было нелегко из-за сильной жары.
«В таких условиях стараешься представлять, будто находишься на пляже и пьёшь „Пинаколаду“. Ты понимаешь, что ситуация одинакова для вас обеих, так что важно было сохранять спокойствие. Но было очень жарко. Позитивный момент в том, что сейчас я могу есть всё, что захочу, так как сожгла сегодня много калорий», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.