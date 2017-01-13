Янчук: в матче Кузнецов — Нисикори соотношение сил – 40 на 60

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал итоги жеребьёвки и шансы российских теннисистов на Australian Open — 2017.
«У Михаила Южного с киприотом Маркосом Багдатисом должно быть интересное противостояние. Два ветерана, два бойца, которые показывают довольно хорошую игру.
У Андрея Кузнецова стоит трудная задача. Не сказать, что невыполнимая. Здесь будет играть важную роль и психологический аспект. Я бы сказал, что соотношение сил в данном случае 40 на 60 в пользу Нисикори.
Джон Иснер довольно трудный соперник для Константина Кравчука. Иснер — спортсмен выше по классу. В противостоянии с таким соперником важно держать подачу», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.
Australian Open пройдёт с 16 по 29 января. Матчи первого круга состоятся 16-17 января.