Сок: колоссальная работа в межсезонье начинает давать плоды

Американец Джек Сок после победы над португальцем Жоау Соузой со счётом 6:3, 5:7, 6:3 в финале турнира в Окленде поделился впечатлениями от завоевания второго титула в карьере.
«Каждый раз, когда ты выигрываешь титул, чувствуешь себя отлично. Я уже завоевал один трофей раньше и упустил ещё несколько шансов сделать это. Победа на турнире — это, определённо, огромный заряд уверенности. В межсезонье я проделал колоссальную работу, которая начинает давать свои плоды», — приводит слова Сока официальный сайт АТР.