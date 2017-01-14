Куличкова сыграет со Стрыцовой, а Блинкова — с Никулеску на Australian Open

В Мельбурне состоялось распределение победительниц квалификации по основной сетке Australian Open. Россиянка Анна Блинкова (Q) в первом круге сыграет с румынкой Моникой Никулеску, Наталья Вихлянцева (Q) встретится с американкой Ваней Кинг, а первой соперницей Елизаветы Куличковой (Q) станет чешка Барбора Стрыцова (16), а Елена Веснина (14) встретится с румынкой Аной Богдан (Q).
Открытый чемпионат Австралии — 2017. Женщины
Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Анна Блинкова (Россия) (Q) — Моника Никулеску (Румыния).
Наталья Вихлянцева (Россия) (Q) — Ваня Кинг (США).
Елизавета Куличкова (Россия) (Q) — Барбора Стрыцова (Чехия) (16).
Стефани Фёгель (Швейцария) (Q) — Куруми Нара (Япония).
Дженнифер Брэди (Австралия) (Q) — Юханна Ларссон (Швеция).
Александра Саснович (Беларусь) (Q) — Чжан Шуай (Китай) (20).
Джулия Боузрап (США) (Q) — Франческа Скьявоне (Италия).
Ребекка Шрамкова (Чехия) (Q) — Инъин Дуань (Китай).
Мона Бартель (Германия) (Q) — Дестини Айава (Австралия) (WC).
Эри Хозуми (Япония) (Q) — Карина Виттёфт (Германия).
Ана Богдан (Румыния) (Q) — Елена Веснина (Россия) (14).
Чжу Линь (Китай) (Q) — Елена Остапенко (Латвия).