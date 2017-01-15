Надаль: если буду способен конкурировать, то произойти может всё

Испанец Рафаэль Надаль рассказал, в какой форме подошёл к Открытому чемпионату Австралии, в первом круге которого ему предстоит сыграть с немцем Флорианом Майером.
«Я готов. Я прекрасно тренировался полтора месяца на Мальорке, затем хорошо начал сезон в Абу-Даби и Брисбене, а последнюю неделю усердно работал здесь, в Мельбурне. Я чувствую, что играю хорошо. Чтобы добиваться успеха в нашем виде спорта, необходимо быть сильным во всех компонентах игры.
Сейчас я не думаю о том, смогу ли выиграть семь матчей за две недели. Это не беспокоит меня. Я сосредоточен на каждом матче и тренировках. Я могу сказать только, что наслаждаюсь тренировками и с нетерпением жду возможности выйти на корт. Если я буду способен конкурировать, то произойти может всё. Главное, я восстановился после травм и не испытываю боли», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.