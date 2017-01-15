Андрей Кузнецов стал 45-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге ATP от 16 января россиянин Андрей Кузнецов поднялся на три позиции и стал 45-й ракеткой мира. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 16 января
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 12 560.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 11 780.
3 (3). Милош Раонич (Канада) – 5290.
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5155.
5 (5). Кей Нисикори (Япония) – 5010.
6 (7). Гаэль Монфис (Франция) – 3625.
7 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 3605.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3415.
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 3195.
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) – 3060.
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45 (48). Андрей Кузнецов (Россия) – 1015…
52 (51). Карен Хачанов (Россия) — 875…
63 (65). Даниил Медведев (Россия) — 751…
70 (59). Михаил Южный (Россия) – 707…
88 (88). Константин Кравчук (Россия) — 642.