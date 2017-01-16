Павлюченкова стала соперницей Вихлянцевой по второму кругу Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова (24) вышла во второй круг Australian Open — 2017. В матче первого раунда она обыграла соотечественницу Евгению Родину — 6:1, 7:6 (7:2).
Поединок продолжался 1 час 24 минуты. На счету Анастасии 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 9. Евгения подала навылет 1 раз, совершила 5 двойных ошибок и использовала 2 брейковых шанса из 5. За место в третьем круге Павлюченкова сыграет с ещё одной россиянкой Натальей Вихлянцевой (Q).
В свою очередь, итальянка Роберта Винчи (15) проиграла уже в первом круге Australian Open. Её соперницей была теннисистка из США Коко Вандевеге. Встреча закончилась со счётом 6:1, 7:6 (7:3) в пользу американки, которая во втором круге сразится с француженкой Полин Парментье.