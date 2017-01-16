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175 лет назад
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Кузнецова разгромила Дуке-Мариньо в первом круге Открытого чемпионата Австралии
16 января 2017, понедельник. 10:25.
Теннис
Россиянка
Светлана Кузнецова
(8) вышла во второй круг
Открытого чемпионата Австралии
, отдав всего один гейм колумбийке
Мариане Дуке-Мариньо
— 6:0, 6:1. Уроженка Санкт-Петербурга дважды подала навылет, активно выиграла 25 очков и совершила 19 невынужденных ошибок. На счету Марианы ни одного эйса, 5 виннеров и 18 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Дуке-Мариньо — Кузнецова на Australian Open
.
За выход в третий круг Кузнецова поспорит с австралийкой
Джейми Форлис
(WC).
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Светлана Кузнецова
Australian Open
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Новости. Теннис
16 января 2017, понедельник
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