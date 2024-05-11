Рафаэль Надаль крупно проиграл Хуберту Хуркачу во втором круге «Мастерса» в Риме
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил своё выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).
В матче второго круга Надаль со счётом 1:6, 3:6 проиграл девятой ракетке мира, представителю Польши Хуберту Хуркачу (7).
Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:20 МСК
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
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Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Встреча Надаля с Хуркачем продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Надаль один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал семь заработанных брейк-пойнтов. На счету Хуркача девять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником почти двухметрового Хуркача в Риме станет 28-я ракетка мира из Аргентины Томас Мартин Этчеверри (25).
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