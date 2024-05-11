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Рафаэль Надаль крупно проиграл Хуберту Хуркачу во втором круге «Мастерса» в Риме

Рафаэль Надаль крупно проиграл Хуберту Хуркачу во втором круге «Мастерса» в Риме
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил своё выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче второго круга Надаль со счётом 1:6, 3:6 проиграл девятой ракетке мира, представителю Польши Хуберту Хуркачу (7).

Рим (м). 2-й круг
11 мая 2024, суббота. 14:20 МСК
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Встреча Надаля с Хуркачем продлилась 1 час и 33 минуты. В её рамках Надаль один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал семь заработанных брейк-пойнтов. На счету Хуркача девять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником почти двухметрового Хуркача в Риме станет 28-я ракетка мира из Аргентины Томас Мартин Этчеверри (25).

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