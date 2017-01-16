Мугуруса: матч с Эракович получился странным

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после победы над новозеландкой Мариной Эракович на старте Australian Open со счётом 7:5, 6:4.
«Думаю, это был странный матч. В начале я немного нервничала, а соперница играла отлично. Я была очень рада, что смогла выиграть первый сет. Затем я стала чувствовать себя не очень комфортно. Я решила принять меры предосторожности, взяла медицинский перерыв и на корте стала действовать менее сконцентрированно. Мне потребовалась пара геймов, чтобы вернуться в игру.
Здорово, что мне удалось переломить ход встречи, несмотря на то, что я уступала 1:4.
Я ощущала небольшую боль, но сейчас переживать особо не о чем. Думаю, это больше психологическая проблема, я нервничала. Матч получился равным», — цитирует Мугурусу официальный сайт турнира.