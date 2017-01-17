Шафаржова победила Викмайер, отыграв 9 матчболов по ходу матча Australian Open

Чешка Люси Шафаржова пробилась во второй круг Australian Open, который проходит в Мельбурне. В матче первого круга Люси с большим трудом нанесла поражение бельгийке Янине Викмайер со счётом 3:6, 7:6, 6:1, отыграв во втором сете 9 матчболов.
За матч Шафаржова сделала 16 эйсов, 7 раз ошиблась при подаче и реализовала 3 брейк-пойнта. Викмайер 6 раз подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и взяла 3 подачи соперницы. Далее Шафаржову ждёт встреча с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Серена Уильямс (США).