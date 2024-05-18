Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев — о финале с Харри: он один из самых агрессивных игроков в туре. Будет сложно

Зверев — о финале с Харри: он один из самых агрессивных игроков в туре. Будет сложно
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем финале с чилийцем Николасом Харри на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Он показывает лучший теннис в своей карьере, правда? Это будет сложно.

Я думаю, что Николас — один из самых агрессивных игроков в туре. Очевидно, что у него потрясающая подача, отличный форхенд. Он старается наносить мощные удары с обеих сторон. Харри одержал очень впечатляющую победу над Циципасом. Он уступал на протяжении почти всего матча, но всегда возвращался в игру. Это действительно впечатляет», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Начало финального матча в Риме запланировано на 14:30 мск воскресенья, 19 мая.

Рим (м). Финал
19 мая 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Материалы по теме
Чилиец Харри дожал обидчика Медведева лишь с 5-го матчбола. В финале Рима его ждёт Зверев
Чилиец Харри дожал обидчика Медведева лишь с 5-го матчбола. В финале Рима его ждёт Зверев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android