Зверев — о финале с Харри: он один из самых агрессивных игроков в туре. Будет сложно

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем финале с чилийцем Николасом Харри на «Мастерсе» в Риме (Италия).

«Он показывает лучший теннис в своей карьере, правда? Это будет сложно.

Я думаю, что Николас — один из самых агрессивных игроков в туре. Очевидно, что у него потрясающая подача, отличный форхенд. Он старается наносить мощные удары с обеих сторон. Харри одержал очень впечатляющую победу над Циципасом. Он уступал на протяжении почти всего матча, но всегда возвращался в игру. Это действительно впечатляет», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Начало финального матча в Риме запланировано на 14:30 мск воскресенья, 19 мая.