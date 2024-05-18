Видеообзор победы Харри над Полом в полуфинале турнира в Риме

24-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри пробился в финал турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В полуфинале чилиец одержал победу над 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом со счётом 6:3, 6:7 (3:7), 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Харри с Полом.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

В рамках встречи Харри выполнил 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных (50%). На счету Пола семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести (17%).

В финале турнира в Риме Харри сыграет с немцем Александром Зверевым, который в своём матче одержал волевую победу над Алехандро Табило.