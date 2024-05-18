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«Он вёл себя немного высокомерно». Надаль вспомнил о первой встрече с Федерером

«Он вёл себя немного высокомерно». Надаль вспомнил о первой встрече с Федерером
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Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответили на вопрос об их первой встрече во время совместных съёмок для рекламной кампании Louis Vuitton, которая является партнёром Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже.

Надаль. Я помню наш первый матч. Он (про Федерера), наверное, нет.

Федерер. Не помню. Я проявлял к тебе уважение?

Надаль. Ты вёл себя немного высокомерно.

Первый матч между двумя великими теннисистами состоялся 28 марта 2004 года на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Во встрече третьего круга победу одержал Надаль со счётом 6:3, 6:3.

Всего Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели между собой 40 матчей, в 24 из них победу праздновал испанский теннисист, а 16 встреч остались за швейцарцем. Стоит отметить, что в 23 матчах из 40 они играли в финалах турниров ATP.

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