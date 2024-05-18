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«Это олицетворяет всё: мы на вершине гор». Федерер — о съёмках в рекламе с Надалем

«Это олицетворяет всё: мы на вершине гор». Федерер — о съёмках в рекламе с Надалем
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Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделились впечатлениями от совместной фото- и видеосессии для компании Louis Vuitton, которая является партнёром Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже.

«Я знаю, сколько важных персон было частью этой кампании, поэтому лично я очень горжусь участием в этом проекте, особенно вместе с Роджером: он был моим самым большим соперником, а сегодня стал близким другом. За свою карьеру я достиг большего, чем когда-либо мечтал, поэтому, в конце концов, наследие с точки зрения человеческих качеств — самая важная ценность», — приводит слова Надаля WWD.

«Это здорово, что мы были принципиальными соперниками, а теперь вместе участвуем в этой акции, было очень круто. И то, где мы находимся сейчас, олицетворяет всё: на вершине гор. Для нас это нечто значимое и особенное», — цитирует Федерера немецкое издание.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели между собой 40 матчей, в 24 из них победу праздновал испанский теннисист, а 16 встреч остались за швейцарцем. Стоит отметить, что в 23 матчах из 40 они играли в финалах турниров ATP.

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Надаль и Федерер приняли участие в совместных съёмках для рекламы Louis Vuitton
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