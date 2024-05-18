Надаль и Федерер приняли участие в совместных съёмках для рекламы Louis Vuitton

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль и 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поднялись в горы для фото- и видеосессии компании Louis Vuitton, которая является партнёром Олимпийских и Параолимпийских игр 2024 года в Париже. Знаменитые спортсмены достигли высоты 3000 метров в Доломитовых Альпах. Об этом сообщает немецкое издание WWD.

Фото: кадр со съёмки рекламы Louis Vuitton

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео совместных съёмок Надаля и Федерера.

Ранее в похожих проектах Louis Vuitton принимали участие футболисты Пеле, Диего Марадона и Зинедин Зидан, американская актриса Анджелина Джоли и даже первый президент CCCP Михаил Горбачёв.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели между собой 40 матчей, в 24 из них победу праздновал испанский теннисист, а 16 встреч остались за швейцарцем. Стоит отметить, что в 23 матчах из 40 они играли в финалах турниров ATP.