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Турнир WTA-1000 в Риме, 18 мая: расписание матчей, сетка соревнований

Турнир WTA-1000 в Риме, 18 мая: расписание матчей, сетка соревнований
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Сегодня, 18 мая, в Риме (Италия) пройдут финальные матчи женского грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Одиночный разряд. Финал.

Рим (ж). Финал
18 мая 2024, суббота. 18:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Сетка турнира в Риме

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Парный разряд. Финал.

  • Кори Гауфф (США)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — Сара Эррани/Ясмине Паолини (обе — Италия) — не ранее 14:00 мск.
Рим — парный разряд (ж). Финал
19 мая 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Эрин Рутлифф
Новая Зеландия
Эрин Рутлифф
К. Гауфф Э. Рутлифф
Не начался
1 2 3
         
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Ясмине Паолини
Италия
Ясмине Паолини
С. Эррани Я. Паолини
Сетка парного турнира в Риме

Напомним, действующей чемпионкой «тысячника» в Риме в одиночном разряде является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Действующими победительницами парного турнира являются Сторм Хантер (Австралия) и Элисе Мертенс (Бельгия).

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