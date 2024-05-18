Турнир WTA-1000 в Риме, 18 мая: расписание матчей, сетка соревнований

Сегодня, 18 мая, в Риме (Италия) пройдут финальные матчи женского грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 14:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Одиночный разряд. Финал.

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — не ранее 18:00 мск.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Парный разряд. Финал.

Кори Гауфф (США)/Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) — Сара Эррани/Ясмине Паолини (обе — Италия) — не ранее 14:00 мск.

Напомним, действующей чемпионкой «тысячника» в Риме в одиночном разряде является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Действующими победительницами парного турнира являются Сторм Хантер (Австралия) и Элисе Мертенс (Бельгия).