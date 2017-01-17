Эррани стала соперницей Макаровой по второму кругу Australian Open

Итальянка Сара Эррани успешно стартовала на Australian Open — 2017. В матче первого круга она обыграла японку Рису Одзаки — 7:5, 6:1.
Поединок длился 1 час 51 минуту. На счету Эррани 23 виннерса, 1 двойная и 30 невынужденных ошибок, а также 6 реализованных брейк-пойнтов из 13. Одзаки подала навылет 2 раза, заработала 17 виннерсов, совершила 39 невынужденных ошибок и использовала 2 брейковых шанса из 7. Следующей соперницей Эррани будет россиянка Екатерина Макарова (30).
Также во второй круг Australian Open вышли француженка Ализе Корне (28), гречанка Мария Саккари и латвийская теннисистка Елена Остапенко.