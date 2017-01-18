Блинкова: думала, что от жары упаду в обморок прямо на корте

Россиянка Анна Блинкова поделилась впечатлениями от победы над румынкой Моникой Никулеску со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в первом круге Australian Open.
«Матч был очень трудным, стояла ужасная жара, более 35 градусов. Моника очень опытная теннисистка и обладает потрясающим форхендом. К тому же она отлично передвигается по корту. В первой партии я действовала активно и всё складывалось в мою пользу, а во втором сете я устала, стало много длинных розыгрышей, в которых лучше была Моника. У меня пропала подача, что мешало мне выигрывать свои геймы.
В третьем сете я стала чаще играть ей под бэкхенд, что упростило мне задачу. Честно говоря, я думала, что упаду в обморок прямо на корте — так жарко было», — приводит слова Блинковой официальный сайт академии Empire Tennis.