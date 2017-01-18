Хачанов в трёх сетах проиграл Соку во 2-м круге Открытого чемпионата Австралии

Россиянин Карен Хачанов не сумел пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, проиграв американцу Джеку Соку (23) со счётом 3:6, 4:6, 4:6. 20-летний уроженец Москвы 10 раз подал навылет, активно выиграл 28 очков и совершил 40 невынужденных ошибок. На счету Джека 7 эйсов, 40 виннеров и 45 неточностей.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча:
Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Сок на Australian Open.
За выход в четвёртый круг Сок поспорит с французом Жо-Вильфридом Цонгой (12).