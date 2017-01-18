Кузнецова: уже забыла, как отмечают Рождество в России

Россиянка Светлана Кузнецова, переигравшая во втором круге Australian Open австралийку Джейми Форлис со счётом 6:2, 6:1, поделилась впечатлениями от игры соперницы, а также рассказала, почему продолжает карьеру.
«Джейми в два раза моложе меня, ей всего 16. В связи с этим я испытывала определённое давление. Думаю, она играла хорошо и демонстрировала бойцовский дух, сражалась за каждый мяч.
Думаю, моя карьера слишком долгая. Я приезжаю в Австралию в начале года уже в 17-й раз. Я забыла, как отмечают Рождество в России, потому что в это время всегда нахожусь в Австралии. Я наслаждаюсь игрой, мне нравится соревноваться, выступать на крупных кортах, несмотря на то что зрители всегда против меня, за исключением людей в моём боксе», — рассказала Кузнецова в интервью на корте.