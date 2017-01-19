Блинкова взяла у Кар. Плишковой лишь 2 гейма во втором круге Australian Open

Россиянка Анна Блинкова не сумела пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Во втором раунде Анна потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой со счётом 0:6, 2:6.
За матч, который длился 59 минут, Блинкова сделала 2 эйса, допустила 4 ошибки при подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Плишкова 9 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и взяла 5 подач соперницы.
Далее Плишкову ждёт встреча с победительницей пары Елена Остапенко (Латвия) — Юлия Путинцева (Казахстан).