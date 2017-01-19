Плишкова: в матче с Блинковой я сыграла лучше, чем в первом круге

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями после победы над россиянкой Анной Блинковой во втором круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 6:0, 6:2 и оценила свою следующую соперницу — Елену Остапенко из Латвии.
«Я очень рада, что за два матча проиграла лишь четыре гейма. Не могу сказать, что мои соперницы были так уж хороши, но, конечно, я была сильнее. Сегодня я сыграла лучше, чем в первом круге. Рада, что сегодня провела на корте лишь час.
Я встречалась с Остапенко в Цинциннати в первом круге, так что немного о ней знаю. Это уже третий круг, значит, она также выиграла два матча. Я ожидаю непростой поединок, но надеюсь, что смогу прибавить и сыграть немного лучше. Надеюсь, этого будет достаточно», — цитирует Плишкову официальный сайт турнира.