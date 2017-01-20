Бушар: я очень расстроена, но считаю, что сделала первый шаг вперёд

Канадка Эжени Бушар поделилась эмоциями после поражения от американки Коко Вандевеге в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счётом 4:6, 6:3, 5:7.
«Я очень расстроена, потому что чувствовала, что у меня было так много шансов, особенно в третьем сете. Нужно заканчивать подобные матчи в свою пользу, когда получаешь столько шансов.
Жаль, что я проиграла первый сет, но я смогла отыграться, взяв вторую партию. Да, я не демонстрировала своего лучшего тенниса, допускала много невынужденных ошибок. В целом было нелегко. Сейчас сложно найти положительные моменты, ведь я вела с брейком в третьем сете.
Я ощущала давление, так как понимала, насколько мощно Коко может подавать. В концовке третьей партии было особенно нелегко.
Я уже долгое время не играла три недели подряд, особенно с топ-игроками. Два года я испытывала трудности. Я расстроена сейчас, но считаю, что сделала уверенный первый шаг вперёд», — цитирует Бушар пресс-служба турнира.