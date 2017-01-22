Кербер проиграла Вандевеге и не смогла защитить титул на Australian Open

Немка Анжелика Кербер (1) в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии проиграла американке Коко Вандевеге со счётом 2:6, 3:6. Таким образом, первая ракетка мира не смогла защитить титул, завоёванный в 2016 году. Поединок продолжался 1 час 8 минут. 25-летняя уроженка Нью-Йорка, занимающая 35-е место в рейтинге WТА, активно выиграла 30 розыгрышей, допустила 20 невынужденных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Анжелика сделала всего 7 «виннерсов», ошиблась 15 раз и выиграла 1 гейм на подаче Коко.
В четвертьфинале Вандевеге сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (7).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Вандевеге на Открытом чемпионате Австралии.