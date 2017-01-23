Стрыцова: если бы я повела 5:3 в первом сете, всё могло сложиться иначе

Чешка Барбора Стрыцова прокомментировала своё поражение от американки Серены Уильямс в четвёртом круге Australian Open со счётом 5:7, 4:6.
«Для меня всё сложилось не очень хорошо. Я отчаянно боролась, старалась. В начале первого сета мы обе не могли выиграть геймы на своих подачах. Я чувствовала, что подаю не очень хорошо, а Серена сразу же оказывала давление на приёме, так что нужно было подавать лучше. Если не получается, то Серена может сразу выполнить удар навылет или же оказать давление с первого ответного удара в розыгрыше. В концовке первой партии я заиграла лучше, но этого оказалось недостаточно.
Думаю, ключевым стал момент при счёте 4:3, когда я вела с брейком. При 15:15 я могла выиграть розыгрыш, а что могло быть дальше, никто не знает. Очень жаль, что я не взяла тот гейм, так как при 5:3 всё могло сложиться иначе. Но в целом в матче Серена была сильнее», — цитирует Стрыцову официальный сайт турнира.