Макарова и Веснина не смогли выйти в полуфинал Australian Open в паре

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (3) не смогли пробиться в полуфинал Australian Open в парном разряде. В четвертьфинальном матче они проиграли чешке Андреа Главачковой и китаянке Пэн Шуай (12) в двух сетах — 5:7, 6:7 (5:7).
Поединок продолжался 1 час 55 минут. На счету Макаровой и Весниной 33 виннера, 5 двойных и 26 невынужденных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Главачкова и Пэн Шуай подали навылет 2 раза, заработали 35 виннеров, совершили 1 двойную и 14 невынужденных ошибок и использовали 4 брейковых шанса из 15.
За место в финале Главачкова и Пэн Шуай сразятся либо с француженками Каролин Гарсией и Кристиной Младенович (1), либо с австралийками Эшли Барти и Кейси Деллакуа (WC).