Маттек-Сэндс и Шафаржова вышли в финал Australian Open в парном разряде

Американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова (2) вышли в финал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде, одолев японок Эри Ходзуми и Мию Като со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Бетани и Люси трижды подали навылет, совершили 7 двойных ошибок и реализовали 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 брейка.
В финале соперницами Маттек-Сэндс и Шафаржовой будут победительницы матча Каролин Гарсия (Франция) / Кристина Младенович (Франция, 1) — Андреа Главачкова (Чехия) / Пэн Шуай (Китай, 12).