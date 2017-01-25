Габашвили вышел во второй круг челленджера в Ренне

Россиянин Теймураз Габашвили вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Ренне, одолев француза Тристана Ламасина (WC) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:0. Матч продолжался 2 часа 32 минуты. Теймураз 7 раз подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Тристана 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Габашвили поспорит с французом Кенни де Шеппером. Соперник Кенни по матчу стартового раунда — россиянин Евгений Донской (7) — отказался от продолжения борьбы при счёте 1:4 в первом сете.