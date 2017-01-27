Мирза и Додиг стали первыми финалистами Australian Open в миксте

Представительница Индии Саня Мирза и хорват Иван Додиг (2) вышли в финал Открытого чемпионата Австралии в миксте, одолев австралийцев Саманту Стосур и Самуэля Грота (WC) со счётом 6:4, 2:6, [10:5]. Матч продолжался 1 час 18 минут. Саня и Иван 4 раза подали навылет, совершили 6 двойных ошибок и реализовали 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 10 двойных ошибок и 4 брейка.
В финале соперниками Мирзы и Додига будут победители матча Крис Гуччионе (Австралия) / Элина Свитолина (Украина) — Эбигейл Спирс (США) / Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия).