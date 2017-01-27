Маттек-Сэндс и Шафаржова выиграли Australian Open в парном разряде

Американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова (2) стали победительницами Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. В финале они одолели чешку Андреа Главачкову и китаянку Пэн Шуай (12) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Матч продолжался 2 часа 14 минут. Бетани и Люси трижды подали навылет, активно выиграли 50 очков и совершили 17 невынужденных ошибок. На счету их соперниц 3 эйса, 41 виннер и 27 неточностей.
Для Маттек-Сэндс и Шафаржовой этот титул стал четвёртым совместным на турнирах «Большого шлема»