Маттек-Сэндс: я — Спайдермен у сетки, а Люси — Чешская стена

Американка Бетани Маттек-Сэндс поделилась эмоциями после победы на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде. В финале она в дуэте с чешкой Люси Шафаржова обыграла чешку Андреа Главачкову и китаянку Пэн Шуай (12) со счётом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.
«Мы праздновали, как пятилетние дети. Ощущения от победы просто потрясающие. Это турнир „Большого шлема“. Когда нам вручили трофей, мы увидели свои имена на нём. Мы знали, что наши имена ещё раз будут написаны. Это нечто особенное.
Думаю, одной из причин нашей победы стало то, что, несмотря на взлёты и падения, мы играли в свой теннис. Я Спайдермен у сетки, а Люси — Чешская стена», — цитирует Маттек-Сэндс официальный сайт турнира.