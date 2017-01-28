Винчи: в конце 2016 гола были сомнения, но я решила остаться ещё на год в туре

Итальянка Роберта Винчи прокомментировала результаты жеребьёвки турнира в Санкт-Петербурге, в первом круге которого она сыграет с венгеркой Тимей Бабош, а также рассказала, почему осталась в теннисе ещё на один год.
«Я очень рада вернуться в Петербург, я прекрасно выступила тут в прошлом году. Женский теннис развивается, всё больше игроков высокого качества появляется. При этом не надо забывать о возрастных теннисистах. Я отношу себя к этой категории, всё-таки мне уже 33 года.
У меня были сомнения, заканчивать ли свою карьеру в конце прошлого года. Я всегда получала удовольствие от игры, поэтому решила что останусь в туре ещё на год. Главное, чтобы физически чувствовала себя хорошо.
Могу сказать, что жеребьёвка непростая. Вообще на турнире очень много сильных теннисисток. С Бабош я играла во втором круге в Петербурге в прошлом году. Она очень сильно бьёт по мячу, матч будет тяжёлым», – передаёт слова Винчи корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.