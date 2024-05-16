Видеообзор поражения Стефаноса Циципаса от Николаса Харри в четвертьфинале Рима

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В четвертьфинальном матче Циципас (6) со счётом 6:3, 5:7, 4:6 уступил 24-й ракетке мира представителю Чили Николасу Харри (21). Встреча Циципаса с Харри продлилась 2 часа и 42 минуты. В её рамках Стефанос пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Харри восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Циципаса с Харри.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

За выход в финал турнира в Риме Харри сразится с 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом (14).