Каменская, Александрова и Комардина вышли во 2-й круг квалификации в Петербурге

Завершился ряд матчей первого из трёх кругов квалификации турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Из россиянок уже провели поединки, Вероника Кудерметова, Ксения Лыкина,, Валерия Погребняк и Олеся Первушина. Каменская в трёх сетах обыграла голландку Синди Бургер — 2:6, 6:4, 7:6 (7:3). Александрова одержала победу над белоруской Александрой Саснович (6:4, 7:5). Кудерметова потерпела поражение от бразильской теннисистки Паулы Кристины Гонсалвес — 3:6, 4:6. Комардина уверенно победила Лыкину со счётом 6:1, 6:3. Обладательница wild card, Погребняк, взяла три гейма у австрийки Барбары Хаас, а Первушина, также получившая wild card, в двух сетах уступила чешке Терезе Мартынцовой — 2:6, 4:6.В основной сетке четыре победительницы квалификации сыграют со следующими теннисистками: француженками Кристиной Младенович и Ализе Корне, румынкой Ириной Бегу и латвийкой Еленой Остапенко.